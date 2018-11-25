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İstiklal Caddesi'nde kadına şiddet protestosunda gerginlik

İstiklal Caddesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle çok sayıda vatandaş Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nin girişindeki Tünel'de bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla yürümek isteyen kadınlara polis müsaade etmedi. Galatasaray Meydanı'na girmek isteyen grupla polis ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Polis, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı.

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