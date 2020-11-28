İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi

İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında denetim yaparak maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ve sigara içen kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Mekanlarda paket servise geçilmesinin ardından İstiklal Caddesinde yemek yiyen turistler dikkat çekti.