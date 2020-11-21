İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde korona virüs sessizliği

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.


Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın ardından vatandaşların bir çoğu evlerine çekilirken İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Polis ekipleri ise yasağa rağmen İstiklal Caddesi'nde gezen bir vatandaşa cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.