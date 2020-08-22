İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde korona virüs unutuldu

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunlukta vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını adeta unuttu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukta vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını adeta unuttu. Kimisi maskeyi hiç kullanmazken, kimisinin de maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler sürüyor. Yaklaşık 3 aydır hayata geçirilen Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor.


Yetkililerin sosyal mesafe, maske kuralını sık sık hatırlatmalarına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde adeta bu kuralları unuttu. Akşam saatlerinden itibaren caddeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Vatandaşlardan kimisi maskeyi hiç takmazken, bazıları maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.