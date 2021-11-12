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İstiklal Caddesi'nde korona virüs unutuldu

İstiklal Caddesi’nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu.

İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu.



İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde oluşan güneşin batışı ve kalabalık görüntüsü kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Cadde üzerinde oluşan insan yoğunluğu korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde, kuralların unutulduğunu gözler önüne serdi.

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