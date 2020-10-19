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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi

İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı.

İstiklal Caddesi'nde maske takmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı. Kurallara uymayan vatandaşlar uyarırken, bazı vatandaşlar da ekiplerden kaçmaya çalıştı. 900 TL para cezası kesilen bir kişi, sigara içtiği için takmadığını söylerken, polis ekibi de “kalabalık ortamda uygun düşmüyor” ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası İstanbul'da korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. Genelge kapsamında bugün polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Bazı vatandaşların maskelerini burnun altına indirdiği, bazılarının ise, takmadığı görüldü. Vatandaşları maske kulları konusunda uyarırken, bazı vatandaşlar da polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Maskesini cebinde taşıyanlar da çıkartıp taktı. Maskesi olmayan kişilere ceza yağdı.


900 TL para cezası kesilen bir kişi sigara içtiği için takmadığını söylerken, polis ekibi de, “Kalabalık ortamda uygun düşmüyor” ifadelerini kullandı.

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