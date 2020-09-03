İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.


Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Denetimde maskesini çenesine ve koluna takanlar sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından anonslarla ve sözlü bir şekilde uyardı. Denetim sırasında zabıta ekipleri bir vatandaşı yolundan çevirip maskesini takması konusunda uyardı, vatandaşın tepkisi ise “Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil” şeklinde oldu. Zabıta ekiplerinin uyarısının ardından maskesini takan vatandaş ise yoluna devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.