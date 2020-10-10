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İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu

İstiklal Caddesi’nde öğlen saatlerinde yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde öğlen saatlerinde yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, bazıları da montlarıyla kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta başından itibaren İstanbul için dolu ve yağmur uyarısı yapılmıştı. Bugün öğle saatleri itibariyle Taksim İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu. Kısa süre yağan yağmura, kimi vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, kimi şemsiyelerini hazırlayıp önlemini aldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde yağmurun tadını çıkardı.

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