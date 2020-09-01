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İstiklal Caddesi'nde Zabıta Teşkilatı'ndan yıldönümü töreni öncesi atlı prova

İstanbul’da Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci yıldönümü töreni öncesi atlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde prova yaptı.

İstanbul'da Zabıta Teşkilatı'nın 192'nci yıldönümü töreni öncesi atlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde prova yaptı.


İstanbul'da Zabıta Teşkilatı'nın 192'inci yıldönümü töreni öncesi atlı zabıta ekipleri dün İstiklal Caddesi'nde prova yaptı. Taksim Meydan'da turlayan 4 atlı zabıta ekibi ile birlikte diğer zabıta personelleri de provaya katıldı. Atlı zabıtalar caddede yürüyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Öte yandan vatandaşların fotoğraf çekinmek ve gösteriyi izlemek için bir anda kalabalıklaştığı alanlarda zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zabıta Teşkilatı'nın 192'nci yıldönümü nedeniyle Taksim Meydan'da tören düzenleneceği belirtildi.

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