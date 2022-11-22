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İstiklal Caddesi'ndeki dükkanlar denetlendi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki dükkanlar İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki dükkanlar İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde esnaf dükkan dışına çıkarılan ürünlerin kaldırılması yönünde uyarıldı.


Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Denetimde tabelalara ve reklam afişlerine bakıldı. Dükkan dışında olan reklam afişlerinin kaldırılması istenirken, caddeye taşan ürünlerin de kaldırılması yönünde esnafa uyarıda bulunuldu.

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