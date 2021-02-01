İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık pes dedirtti

Korona virüse rağmen Taksim İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.

Korona virüse rağmen Taksim İstiklal Caddesi'nde pes dedirten kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmezken Taksim ve İstiklal Caddesi'nde pandemi öncesindeki gibi kalabalık oluştu. İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.