İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması resmen başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması, İstanbul İstiklal Caddesi’nde de hayata geçirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması, İstanbul İstiklal Caddesi'nde de hayata geçirildi. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi.


Her gün yerli yabancı binlerce turistin geçtiği İstiklal Caddesi'ne, korona virüs tedbirleri kapsamında artık aynı anda 7 bin kişi girebilecek. Bu sayı, 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hesaplandı. Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak. Caddede herkes sağdan yürüyecek. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.