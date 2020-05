İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları korona virüs salgını sebebiyle evlere taşınırken, Kağıthane Belediyesi çocukların bugünün anlam ve önemine ortak olması için İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması düzenledi.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmaya katılan yaşları 15'in altındaki 800'den fazla çocuk en güzel kıyafetlerini giyerek İstiklal Marşı'nı okuyup kendi videolarını çekti. Çektikleri videoları etiketiyle paylaşan çocuklar arasında İstiklal Marşı'nı en güzel okuyanlar Kağıthane Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Yarışma kapsamında 1. Tuana Diker, 2. Mislina Asker, 3. Uğur Yavuz, 4. Hümeyra Davulcu, 5. Zeynep Şişman oldu. Yarışmada ilk 5'e giren çocuklara tablet, akıllı saat, puzzle, lego seti, dünya klasikleri kitap seti, poloraid fotoğraf makinesinden oluşan hediyeler verildi. Ayrıca yarışmaya katılım gösteren tüm çocuklara 23 Nisan hatırası Türk Bayrağı, çikolata kütüphanesi, katılım madalyası ve ailelerine hijyen seti hediye edildi.

"Bayramın coşkusu ve heyecanından geri kalmasınlar istedik"

Yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Bu yıl salgın sebebiyle çocuklarımız bayramlarını evlerinde kutlasalar da bayramın coşkusu ve heyecanından geri kalmasınlar istedik. Her bir çocuğumuzu izlerken büyük gurur duydum. Onlar, güzel ülkemizin en kıymetlisi, ailelerinin ve bizlerin umudu. Başarıları için her zaman ve her konuda çocuk ve gençlerimizin yanındayım'' diye konuştu.