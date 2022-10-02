İstiklal ve Taksim'de aniden bastıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da kısa süreli aniden bastıran yağış, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli aniden yağış etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde yoğun bir şekilde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, aniden bastıran yağış nedeniyle bina altlarına, iş yerlerine sığındı. Tedbirli bir şekilde yola çıkanlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. İstiklal Caddesi girişine gelen bazı vatandaşlar da yağışlı havadan faydalanmak için şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı.