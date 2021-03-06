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İstiklal'de korkutan görüntü

Normalleşme süreci kapsamında korona virüs tedbirlerinde esnemeye gidilmesi sonrasında, İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.



Normalleşme adımları kapsamında korona virüs tedbirlerinde düzenlemeye gidilmiş, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlamıştı. Bugün ise hem tedbirlerdeki esnemenin hem de yazı aratmayan güzel havanın etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.



İstiklalde adım atacak yer kalmadı


İstanbul'un en gözde yerlerinden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Bazı turist ve vatandaşların ise maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.

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