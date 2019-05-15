İstinat duvarının altında kalan şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu aracıyla birlikte duvarın altında kalarak hayatını kaybeden şahsın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Dün akşam Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Bu sırada yoldan geçen bir araç yıkılan duvarın altına kaldı. Araçta bulunan 2 çocuk babası Fatih Göztepe ve 3 çocuk babası Fatih Çukur araç içerisinde sıkışırken, duvarın yıkıldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Fatih Çukur'u araçtan yaralı olarak çıkartırken, sürücü Fatih Göztepe'nin cansız bedeni ise saatlerce süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Göztepe'nin cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada otopsi işlemi tamamlanan talihsiz adamın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Fatih Göztepe'nin üç arkadaşıyla beraber işten çıktığı, bir arkadaşı indikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.