İstinyePark'ta yangın paniği

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ta iddiaya göre tadilat esnasında malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın nedeniyle kilitlenen trafik ve yanan alışveriş merkezi havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinePark'ta iddiaya göre, tadilat esnasında çatıdaki malzemeler bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Kısa süre içerisinde yangın büyüyerek AVM'nin çevresini dumanla kapladı. Alışveriş merkezinden alevler yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Trafik yoğunluğu ve AVM havadan görüntülendi

Öte yandan yangın nedeniyle trafik kilitlenirken, yangının boyutu vatandaş kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ve alışveriş merkezi havadan görüntülendi.

Neşe Varol isimli vatandaş, "AVM içerisinde duman etkiliydi. Müşteriler hala içerideydi. Bazıları dışarı çıktı ama çoğu müşteri içerideydi. Biz sadece mağazanın ön kapısına doğru alındık. Etkilenen kimse olmadı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi.

"İçeriden ve dışarıdan müdahale ettiler"

Yangın esnasında orada bulunan Suat Durmuş isimli vatandaş, "Biz taksileri yanaştırırken yangın başlamıştı. İçeriden ve dışarıdan müdahale ettiler. İtfaiye geldi, şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Orada tadilat yapılıyordu, büyük ihtimalle oradaki malzemeler tutuşmuştur. Yangın büyümeden hemen müdahale edildi" diye konuştu.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.