ISTKA destekli YAY Platformu toplantısı gerçekleşti

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından, 'Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı' kapsamında desteklenmekte olan Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleşti. Marmara Üniversitesi'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın ve proje ortak ve iştirakçi kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin teşrifleri ile gerçekleştirilen toplantıya akademi ve bilim dünyasının önemli isimleri katıldı. Yapılan toplantıda, proje ile İstanbul Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarının yüksek katma değerli üretim yapmalarını, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerini artırmalarını sağlamak amacı olduğu kaydedildi.

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki ara yüz yapılarının, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle işlevselliklerinin artırılmasına ve kapasitelerinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik işletme modeli geliştirileceği ve bu sayede, ara yüz yapılarının hizmet ağlarındaki sanayi kuruluşlarının, katma değeri yüksek ürün üretmeleri, teknoloji tabanlı rekabet yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilik kapasitelerini arttırmaları sağlanacağı belirtildi.

Proje desteği ile kurulacak platformun ortaya koyacağı iş modeli, önce İstanbul'a daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

"Yeni bir işletme kültürü oluşturmayı istiyoruz"

Program tarafından desteklenen açılış programında İHA'ya konuşan, projenin önemli ismi Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, "Biz burada ortak akıl platformu oluşturarak, önce İstanbul bölgesinde kurumların birbirlerinden teknoloji transfer kapasitelerini arttırmaları yönünde nitelikli istihdam sağlamaları, kendilerini eğitmeleri için ulusal çapta bir proje düşünüyoruz. Eğer bunu başarıyla tamamlarsak, Marmara Bölgesine ve Türkiye'ye yaymak mümkün olacaktır. Yeni bir işletme kültürü oluşturmayı istiyoruz. Bu çerçevede de üniversite sanayi iş birliği platformunun geliştirmekte olduğu araçları da kullanmayı planlıyoruz” dedi.