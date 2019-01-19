İstmarina'ya ‘Dijital Akvaryum'la iki ödül birden

Anadolu yakasının yeni yaşam merkezi İstmarina'nın açılış etkinlikleri kapsamında hayata geçen Dijital Akvaryum, ‘Dijital Pazarlama Kampanyası' ve ‘İnteraktif Ziyaretçi Deneyimi' kategorilerinde iki ayrı ‘Platinum ödül kazandı.

Profesyonel yönetim hizmetlerinin JLL Türkiye tarafından yürütüldüğü İstmarina Müdürü Melih Çevik, “Çocuklarımız için geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz bu proje ile dünyanın en saygın platformlarından biri olan Ava Awards'dan iki ayrı ödüle layık görülmek bizleri mutlu etti. Dijital Akvaryum ile her geçen gün daha fazla dijitalleşen bir dünyada referans niteliğinde platinum ödüllere sahip olmak, bizleri yeni projelerimiz ve etkinliklerimiz için cesaretlendiriyor” dedi.