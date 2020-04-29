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İSTOÇ'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İSTOÇ’daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İSTOÇ'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.



İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Tesiste soğutma çalışması yapılıyor.

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