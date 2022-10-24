İşTurkcell KOBİ'lerin dijitalleşmesi için danışmanlık sunuyor

Dijital operatörü Turkcell, KOBİ'lere sunduğu İşTurkcell hizmetiyle veri güvenliğinden bulut çözümlerine dijital dönüşüm için esnek altyapı ve tüm e-dönüşüm uygulamalarında uçtan uca danışmanlık sunuyor.

Dijital dönüşümün önde gelenlerinden Turkcell, KOBİ'lerin işlerini dijitale taşıyarak büyütmesi için güvenilir teknoloji danışmanlığı yapmaya ve dijital dönüşüm yolculuğunun her aşamasına uygun çözümler sunmaya devam ediyor. Turkcell'in kurumsal müşterilerine seslendiği İşTurkcell platformu ile her dijitalleşme seviyesine uygun çözümler ve dönüştüren teknolojileri sunarken, internet sitesine eklediği testle KOBİ'lerin dijitalleşme farkındalığını artırmayı hedefliyor. Erişim çözümlerinin yanı sıra KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda bulundukları konuma uygun bulut, güvenlik çözümleri ve e-dönüşüm uygulamalarını ihtiyaçlarına uygun olarak belirleyerek tek bir noktadan sunuyor. İşTurkcell, KOBİ'lerin verimliliğini ve üretkenliğini artırırken sürdürülebilirlik alanında da katkı sağlıyor.

KOBİ'lerin farklı ihtiyaçlarına üç kapsamlı çözüm

İşTurkcell'de KOBİ'lerin farklı ihtiyaçları için “İşini Dijitale Taşı”, “İşini Dijitalde Büyüt”, “İşini Dijitalde Yönet” olmak üzere işletmelerin dijitalleşme seviyesine göre üç kapsamlı çözüm grubu bulunuyor. KOBİ'ler, isterlerse turkcell.com.tr internet sitesinde yer alan testi de yanıtlayarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını keşfediyor, bu ihtiyaca uygun çözümleri inceleyebiliyor, benzer konumda bulunan diğer KOBİ'lerin kullandığı e-dönüşüm çözümlerine ulaşabiliyor.

Ceyhun Özata: “KOBİ'lerin tüm ihtiyaçlarına İşTurkcell ile cevap veriyoruz”

İşTurkcell ile KOBİ'lere sundukları danışmanlıkla ilgili bilgiler veren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Ekonominin lokomotifi KOBİ'lerimizin iş sürekliliğini sağlaması ve rekabetçi yapısını koruyabilmesi adına teknolojiden faydalanma ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Artık her işletmenin varlığını koruyabilmesi ve büyümesi için dijitalleşmesi şart. KOBİ'lerimiz de bunun bir gereklilik olduğunun farkındalar. TÜİK raporuna göre Türkiye'de 528 bin KOBİ yer alıyor. KOBİ'lerimiz geç kalmadan kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirerek bu alanda bilinçlendikçe rekabette de ivme kazanacaklar. Yaptığımız araştırmalar bize gösteriyor ki KOBİ'lerimizin en öncelikli beklentisi dijitalleşmeyle ilgili bilgi sahibi olmak. Biz de konuyla ilgili en güncel bilgilerin yer aldığı içeriklerimizi İşTurkcell bünyesinde bir araya getirerek onlara sunuyoruz. Bununla birlikte KOBİ'lerin tüm dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor, bulut, güvenlik ve e-dönüşüm çözümlerimizin yanı sıra finansman desteğimiz ile de yanlarında oluyoruz” dedi.