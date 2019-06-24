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İsveç çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İsveç, Kanada’yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, Kanada'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.


Bu yıl Fransa'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, son 16 turu mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya geldi. İsveç, Prensler Parkı'nda oynanan müsabakayı 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta İsveç'e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Stina Blackstenius kaydetti. Kanada'da ise Janine Beckie, 69. dakikada penaltından yararlanamadı.


İsveç, bir üst turda Almanya ile eşleşti.

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