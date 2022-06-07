İsveç merkezli şirket yerli yatırımla teknoloji deneyim merkezi açtı

Dünyaca bilinen bilgi teknolojisi şirketi Hexagon'un yerli yatırımla Bursa ve Ankara'dan sonra 3'üncü akıllı fabrika temalı teknoloji deneyim merkezini İstanbul'da açtı.

Küresel şirketler Türkiye'de yerli ortaklarla iş birlikleri kurarak sanayi sektörüne destek veriyor. İsveç merkezli bilgi teknolojisi şirketi Hexagon, tasarımdan, simülasyona, bilgisayar destekli işlemeden, ölçüme ve süreç denetiminden, varlık yönetimine kadar Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu her tür yazılım ve donanım ürünlerini satın alma öncesi test etmelerini sağlayacakları teknoloji deneyim merkezi Ankara ve Bursa'dan sonra 3'üncü teknoloji deneyim merkezini İstanbul'da açtı. Açılış törenine Hexagon Genel Müdürü Levent Yeşilbağ ve CEE Vice president Marco Pelissero katıldı.

“Türk sanayisine satın alma öncesi her türlü ürünü test etmelerini sağlıyoruz”

Hexagon Genel Müdürü Levent Yeşilbağ, “Burada yapmaya çalıştığımız şey Türk sanayisine bu işin tasarımından ve simülasyonundan başlayıp kalitesine ve üretimine kadar bir fabrikada olması gereken her türlü ürünü burada görüp deneyip test etmelerini daha sonrada kendi işlerine uyarlamalarını sağlamak için girişimde bulunduk. Hem yazılım hem donanım olarak ekipmanlar bulunuyor. Bunları ayıracak olursak kalite ekipmanları süreç kontrol için gerekli yazılımlar, üretimle ilgili yazılımlar ve simülasyon sistemleri gibi üretimin tüm safhalarında kullanılabilecek her türlü yazılım ve donanım bulunuyor” dedi.

“Türk sanayisi için çalışıyoruz”

Türk sanayisi için çalıştıklarını belirten Yeşilbağ, “Biz genelde Türk Sanayisi için çalışıyoruz tabi ki bunların içinde ihracat yapan sanayicilerimize de hizmet veriyoruz. Bu sene Hexagon'un Türkiye'deki 15'inci yılı. İstanbul'daki ilk ofisimiz öncesinde Bursa'dan ve Ankara'da ki ofisimizden idare ediyorduk. İstanbul'da da çalışanlarımız vardı ama bir ofisimiz bulunmuyordu. Şimdi buradaki ofisimizle açığımızı kapatıyoruz. İstanbul'da ki ofisimizin açılışından sonra durağımız İzmir ofisi olacak” şeklinde konuştu.