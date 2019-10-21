İsveçli Hamza, kekemeliği Bağcılar'da yendi

Doğuştan kekeme olan 12 yaşındaki İsveçli Hamza Jusufoski, hastalığına Bağcılar Belediyesi Kekemelik Kursu'nda çare buldu. Yaz tatilinde İstanbul'a gelen Hamza, 3 aylık tedavi sonunda konuşma yetisine kavuştu.

İsveç'te şoförlük yapan Makedonya Türklerinden Nevzat Jusufoski, internette gördüğü “Bağcılar'da 2.500 kişi kekemelikten kurtuldu” haberi üzerine sosyal medyadan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya mesaj atarak, oğlu Hamza için yardım istemişti. Mesajında, 12 yaşındaki oğlunun doğuştan kekeme olduğunu ve İsveç'teki terapilerden sonuç alamadıklarını belirten Jusufoski, Bağcılar Belediyesi'nin açmış olduğu kursun başarısını duyduğunu ve çok sevindiğini belirterek, yararlanmak istediklerini bildirmişti.

Hem konuşma becerisini kazandı hem de yeni arkadaşlıklar edindi

Başkan Çağırıcı da, “Türk vatandaşı olmamanız sorun değil. Siz bir insansınız. Hiçbir kimlik gözetmeden ve ayrım yapmadan herkese el uzatmak bizim insanlık görevimiz” diyerek umut arayışındaki babaya ve konuşma hasreti çeken Hamza'yı Türkiye'ye davet etmişti. Başkan Çağırıcı'ya teşekkür eden baba Jusufoski, okullar yaz tatiline girdiğinde oğlu Hamza'yı alıp İstanbul'a geldi. Konuşma Bozuklukları Eğitimi sınıfında 3 ay eğitim gören Hamza, hem konuşma becerisini kazandı hem de yeni arkadaşlıklar edindi. Kekemelik hastalığını yenen ve akıcı konuşmaya başlayan Hamza, “Bağcılar Belediyesi sayesinde bir hayalimi gerçekleştirdim. Artık Galatasaray'ın marşlarını rahatlıkla söyleyeceğim için çok mutluyum” dedi.

2 bin 500 kişi kekemelik probleminden kurtuldu

Sosyal hayatta kekemelikleri sebebiyle engel yaşayan her yaştan vatandaşa Bağcılar Belediyesi tarafından Konuşma Bozuklukları Eğitimi veriliyor. 3 ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan eğitimin ardından kekeme olarak kursa başlayan kursiyerler, kekemeliğe hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. 2013 yılından bugüne kadar bu programa katılan 2 bin 500 kişi kekemelik probleminden kurtuldu.