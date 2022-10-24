İşyeri alevlere teslim oldu: Ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içerisinde seyretti

Sultangazi'de 6 katlı binanın giriş katında bulanan ayakkabı süngeri imalathanesi alev alev yandı. Binada ve işyerinde bulunanlar hemen dışarı çıkarılırken, işyeri yanan Osman Yalçın ise itfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izledi. Yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katındaki ayakkabı süngeri imalathanesinde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Elektrik kontağında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçraması nedeniyle alevler büyüdü, tüm dükkanı sardı. Yangının çıktığını gören iş yeri sahibi, imalathaneyi boşaltarak, komşular ve çalışanlarıyla birlikte binada yaşayanları haber verdi. Bina kısa sürede tahliye edilirken, binanın önünde park halinde bulunan araçlar da oradan çekildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Metrelerce yükselen alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülürken, imalathane sahibi Osman Yalçın ise itfaiyelerin müdahalesini ağlayarak izledi. O sırada Güven Yalçın ise babasına sarılarak onu teselli etmeye çalıştı. Yanan işyeri ise kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangını söndürme çalışması dron ile görüntülendi.

Dükkanı yanan ve o anları gözyaşları içinde anlatan Osman Yalçın, “Tıkırtı çıktı ondan sonra birden yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktı herhalde bir çatırtı patırtı oldu. Süngeri atayım dedim. Kıvılcım süngere geldi galiba dükkan alevlendi, gitti” dedi.

Yangını görüp vatandaşları uyaran Yasin Yıldızhan ise, “Sokağın başında esnafım, ben komşusuyum. Bizim gördüğümüz kadarıyla oradan birden alevlerin yükseldiğini gördük, geldik. Komşularla binayı tamamen boşalttık. Şurada bir aracımız vardı. Patlamasın diye aracı çektik. İtfaiyeler rahatlıkla gelsin diye yolu açtık” şeklinde konuştu.