İtalya EURO 2020'de tur atladı

EURO 2020 A Grubu son maçında İtalya, Galler'i 1-0 yenerek, grup müsabakalarını gol yemeden zirvede bitirdi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Pessina, mücadelenin tek golünü atarak, İtalya'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi. Galler'de Ethan Ampadu, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten İtalya, 3'te 3 yaptı ve grubu gol yemeden lider olarak tamamladı. İtalya, C Grubunu lider bitiren takımla sonraki turda karşı karşıya gelecek.

İtalya, ilk iki maçta Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup etmişti.