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İtalya Süper Kupası Juventus'un!

Juventus, İtalya Süper Kupa finalinde Napoli’yi 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu.

Juventus, İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Finalde bir gol kaydeden Ronaldo, 760 golle futbol tarihinin en golcü ismi olarak adını tarihe kazıdı.


İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Mapei Stadı'ndaki Napoli karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan dev finalde 64. dakikada Cristiano Rolando ve 90+5'te Morato'nun golleriyle sahadan 2-0'lık skorla ayrılan Juventus, kupanın sahibi oldu. Mücadelede Cristiano Ronaldo da tarihe geçti. Finalde bir gol kaydeden Portekizli yıldız, gol sayısını 760'a çıkardı ve Josef Bican'ı (759) geçerek tarihin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

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