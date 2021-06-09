İtalya-Türkiye maçında düdük Danny Makkelie'de olacak

Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya-Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu. 11 Haziran'da TSİ 22.00 oynanacak olan ve aynı zamanda turnuvanın da açılış karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri ise Kevin Blom (Hollanda), Pol van Boekel (Hollanda), Christian Gittelmann (Almanya), Bastian Dankert (Almanya) olacak.