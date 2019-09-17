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İtalya'da atıcılıkta altın madalya

Milli sporcu Yusuf Dikeç, İtalya’da gerçekleşen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, İtalya'da gerçekleşen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Milli sporcular takım halinde ise aynı kategoride altın madalyaya uzandı.


İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 25 M Standart Tabanca disiplininde yarışan milli sporcu Yusuf Dikeç, 571 puanla gümüş madalya aldı. Milli sporcular Yusuf Dikeç (571), Murat Kılıç (568) ve Yavuz Keskin (562) müsabakada attıkları toplam 1701 puanla takım olarak ikinci altın madalyayı kazanırken, takım halinde yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldular.

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