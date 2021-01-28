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İtalyan polisinden Ronaldo'ya soruşturma

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında İtalya’nın korona virüs düzenlemelerini ihlal edebilecek bir kayak gezisi yaptığı gerekçesiyle İtalyan polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında İtalya'nın korona virüs düzenlemelerini ihlal edebilecek bir kayak gezisi yaptığı gerekçesiyle İtalyan polisi tarafından soruşturma başlatıldı.


Dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açıldı. Ronaldo, bu hafta başında kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in doğum gününü kutlamak için Aosta Vadisi'nin bulunduğu İtalya'nın Courmayeur bölgesine gitmişti. Söz konusu lokasyonun korona virüs açısında orta ila yüksek riskli turuncu bölge olarak geçmesi sebebiyle İtalyan polisi, 35 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlattı.


Courmayeur'a girebilmek için birkaç istisnasından biri, şahısların turuncu bölgelerde ikinci bir evinin olması.

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