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İtalyan Üniversiteleri İstanbul'da başarılı Türk öğrenciler ile buluşacak

18 seçkin İtalyan üniversitesi Study in Italy Days etkinliğinde Türk öğrencilerle görüşmek üzere İstanbul’a geliyor.

18 seçkin İtalyan üniversitesi Study in Italy Days etkinliğinde Türk öğrencilerle görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.



İtalyan üniversitelerinde İngilizce eğitim dilindeki programların çoğalması sonucu İtalya'da eğitime ilgi her geçen yıl artıyor. Kaliteli ve ekonomik üniversite eğitimi ile burs imkanları sebebiyle İtalya'da tasarım bölümlerinin yanı sıra artık tıp, mimarlık, mühendislik, psikoloji ve ekonomi gibi fakülteler de Türk öğrenciler tarafından çok talep gördüğü kaydediliyor. İtalyan üniversitelerinin kayıt ofisi ve sınav merkezi olarak hizmet veren Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından düzenlenen Study in Italy Days etkinliği için 1088 yılında kurulan Avrupa'nın ilki olduğu belirtilen Bologna Üniversitesi, Galileo Galile'nin mezun olduğu Pisa Üniversitesi daha sonra hocalık yaptığı Padova Üniversitesi ile çok talep gören dünya sıralamalarında üst sıralarda olan Politecnico di Milano ve Roma Sapienza Üniversite yetkilileri Türk öğrencilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.


Yapılan bilgilendirmede; üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programları ile ilgilenen öğrenciler 30 Kasım 2019 tarihinde Inter Continental İstanbul-Taksim Otelinde gerçekleşecek etkinliğine randevu ile katılım sağlayabilecek Katılımcı üniversiteler ve İngilizce bölümleri studyinitalydays.com sayfasında incelenerek randevu alınabilecek.



Katılımcı üniversiteler listesi şöyle sıralandı;


Universit di Bologna


Politecnico di Milano


Universit di Torino


Universit di Padova


Sapienza - Universit di Roma


Universit Ca Foscari Venezia


Universit IUAV Venezia


Universit di Siena


Universit di Pisa


Universit di Messina


Universit di Genova


İstituto marangoni


NABA - Nuova Accademia di Belle Arti


Domus Academy


IED - Istituto Europeo di Design


RUFA - Rome University of Fine Arts


Universit IULM


Link Campus University di Roma

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