İtalyan Üniversiteleri İstanbul'da başarılı Türk öğrenciler ile buluşacak

18 seçkin İtalyan üniversitesi Study in Italy Days etkinliğinde Türk öğrencilerle görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.

İtalyan üniversitelerinde İngilizce eğitim dilindeki programların çoğalması sonucu İtalya'da eğitime ilgi her geçen yıl artıyor. Kaliteli ve ekonomik üniversite eğitimi ile burs imkanları sebebiyle İtalya'da tasarım bölümlerinin yanı sıra artık tıp, mimarlık, mühendislik, psikoloji ve ekonomi gibi fakülteler de Türk öğrenciler tarafından çok talep gördüğü kaydediliyor. İtalyan üniversitelerinin kayıt ofisi ve sınav merkezi olarak hizmet veren Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından düzenlenen Study in Italy Days etkinliği için 1088 yılında kurulan Avrupa'nın ilki olduğu belirtilen Bologna Üniversitesi, Galileo Galile'nin mezun olduğu Pisa Üniversitesi daha sonra hocalık yaptığı Padova Üniversitesi ile çok talep gören dünya sıralamalarında üst sıralarda olan Politecnico di Milano ve Roma Sapienza Üniversite yetkilileri Türk öğrencilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.

Yapılan bilgilendirmede; üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programları ile ilgilenen öğrenciler 30 Kasım 2019 tarihinde Inter Continental İstanbul-Taksim Otelinde gerçekleşecek etkinliğine randevu ile katılım sağlayabilecek Katılımcı üniversiteler ve İngilizce bölümleri studyinitalydays.com sayfasında incelenerek randevu alınabilecek.

Katılımcı üniversiteler listesi şöyle sıralandı;

Universit di Bologna

Politecnico di Milano

Universit di Torino

Universit di Padova

Sapienza - Universit di Roma

Universit Ca Foscari Venezia

Universit IUAV Venezia

Universit di Siena

Universit di Pisa

Universit di Messina

Universit di Genova

İstituto marangoni

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti

Domus Academy

IED - Istituto Europeo di Design

RUFA - Rome University of Fine Arts

Universit IULM

Link Campus University di Roma