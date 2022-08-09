İtalya'nın dünyaca ünlü Toskana bölgesinde ilk defa bir Türk firması üretim tesisi kuruyor

Dünya'nın önde gelen lüks deri markalarının tasarım ve üretim tesislerinin bulunduğu İtalya'nın Toskana bölgesinde ilk defa bir Türk markası tesis kuruyor.

Türkiye'nin önde gelen deri markalarından biri olan DESA Dünya'nın önemli lüks deri markalarının tasarım ve üretim tesislerinin bulunduğu İtalya Toskana bölgesinde tesis kuruyor. Birçok lüks markaya üretim yapılacak tesislerde ilk etapta yıllık 60 bin çantanın üretilmesi bekleniyor. Kurulacak tesiste ilk etapta 50 kişilik bir istihdamın yapılacağını ve yaklaşık 2 milyon Euro ‘luk bir yatırımın yapılacağını belirten DESA CEO'su Burak Çelet, "İtalya'da yeni bir yatırım kararı aldık. Şirketimiz yaklaşık 2 bin çalışanıyla birlikte sektörün en önemli öncülerinden biridir. Sektörde halka açık olan tek üretim ve perakende şirketidir. İtalya'da yaptığımız yatırımlar bizi son derece heyecanlandırıyor. İlk etapta 50 kişinin istihdam edileceği 2 milyon Euro'luk bir yatırım içeren, deri sektörü ve saraciye sektörünü içeren Toskana bölgesinde 2 bin metrekare yakın bir alanda ARGE ve imalat faaliyetlerimize başlamayı planlıyoruz. Bu tesisimizi 2022'nin son çeyreğinde devreye almayı amaçlıyoruz. Bir kaç deneyimli arkadaşımızın yanı sıra aynı zamanda sektörde hiç deneyimi olmamış genç ve özellikle kadın istihdamına ağırlık vereceğiz. Şu anda 600 kişinin istihdam edildiği Düzce'de ki tesiste tecrübesiz elemanlar çalıştırdık. Bu genç arkadaşlarımızla bu gün dünyanın en iyi markalarının imalatını yapmaktayız. Aynı başarıyı İtalya'da da tekrarlamak istiyoruz. Bu yatırım sektör ve firma adına bir çarpan etkisi yapacak. Buradaki hedefimiz mevcut markalar değil daha önce Türkiye'den hiç alım yapmamış, Türkiye ile tanışmamış, Türk sanayisinin üretim gücünü ve vizyonunu deneyimlenememiş markaları kazanmak. Projemize son derece olumlu dönüşler aldık. Bununla ilgili yılsonunda güzel haberler vereceğiz. Bu bölgeyi bırakın moda ve giyim sektöründe bir tane bile İtalya ve Fransa'da ARGE yapan ithalat ve imalat yapan bildiğim kadarıyla üretim tesisi yok. İlk olma özelliği taşıyan vizyoner bir yatırım yaptık. Ümit ediyorum ki bu vizyonun altında kalmayız. Türkiye'nin üretim gücünü en doğru şekilde temsil ederiz" dedi.

Yeni sezonda fiyatlarda ciddi artışlar yaşanacak

Yeni sezonda tüm sektörde ciddi fiyat artışlarının yaşanacağını belirten ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların bu dönemde yapmalarını öneren Çelet, "Tüm sektörlerde ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Enflasyon oranının altında kalmayacaktır. Fiyatlarımızda yüzde seksenlere varan bir artış görülecek. Kış rakamlarında önemli artışlar olacak. Dolayısıyla alışverişiniz varsa tamamlayın" diye konuştu.