İtalyanlar Hatay için harekete geçecek

Türkiye'ye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk destek gönderen ülkelerden biri İtalya olmuştu. 75 kişilik arama kurtarma ekibi Hatay'a geldi. 17 Şubat tarihinde 85 kişilik doktor ve hemşire grubundan oluşan İtalyan sahra hastanesi bölgede faaliyet göstermeye başladı. İtalyanlar, yaklaşık 15 gün süreyle Hatay'da arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürdü.

İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile “Kardeş Oda Protokolü” imzaladı.

Depremin ilk gününden itibaren diğer STK'larla birlikte bölgedeki yardım çalışmalarında aktif rol aldığını dile getiren Dernek Başkan Livio Manzini, bölgede ekonomik hayatı yeniden canlandırmak için 81 İtalyan Ticaret Odası'nın ve yurt içi firmaların da desteğini alarak bir fon kuracaklarını ifade ederek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle İtalya hükümetinin Hatay'da yapmış olduğu yardımlara dahil olduk. Lojistik desteğimiz; İtalyan arama kurtarma ekibinin ve daha sonra sahra hastanesinin daha etkin çalışmasını sağlayarak, yerel kurumların ve halkın takdirini kazandı. İmzaladığımız bu protokolü dünyadaki 81 İtalyan Ticaret Odaları'yla da paylaşarak bölge için bir fon oluşturacağız. Şeffaf bir şekilde ortaya çıkaracağımız projeleri de hep beraber Hikmet Bey'le ve oradaki arkadaşlarla beraber inşallah hayata geçireceğiz. Arama kurtarma tabii ki önemliydi, yapıldı. Ama şimdi daha kalıcı uzun seneler sürecek bölgedeki ekonominin yeniden canlanması, hayatın normale dönmesi için bir maraton sürecindeyiz. Sağlam bir temele dayandırarak bu maratonu hep beraber yapabiliriz. Bizim imkanlarımız sınırsız değil, önemli olan konunun farkındalığını artırarak daha geniş kapsamlı katkıların gerçekleşmesini sağlamak olmalıdır” dedi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan İtalya Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Giorgio Marrapodi, depremin olduğu günden itibaren harekete geçtiklerini ve önümüzdeki aylarda da yardım ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Marrapodi, "İlk gün arama kurtarma ekiplerimiz afet bölgesine ulaştı. Bölgeye giden İtalyan ekiplere ihtiyaçları olan tüm lojistik desteği ticaret odamızın katkılarıyla verebildik. Deprem sonrası yaşanan acil durum henüz bitmiş değil. Önümüzdeki 10 gün içerisinde İtalya delegasyonundan üst düzey bir kıdemli yönetici Ankara'da tüm yönetim kademeleriyle görüşerek. Türkiye tarafında neler yapılabileceğini, hangi derslerin çıkarılabileceğini açığa çıkarmaya çalışacaktır. 6 Şubat'ta yaşanan deprem asrın felaketi olarak nitelendirildi. Ve umarız bu asırda bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Türkiye'nin de Covid-19 sürecinde İtalya'ya gösterdiği destek ve yardım gibi, İtalya da aynı şekilde depremde desteğini ve yardımını gösterdi. Böylesine bir felaket karşısında birlikte durabildik, destek olabildik birbirimize. Hem sivil toplumda, hem de hükümet kademelerinde çok başarılı bir yardım çalışması ve kampanyası gerçekleştirildi. Hem İtalya'daki ve Türkiye'deki İtalyan toplumu, hem de İtalyan ve Türk iş dünyası bu konuda el ele vererek başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde altyapının toparlanmasında endüstriyel olarak baktığımızda veya iyileştirilmesi açısından yapılan çabalarda, İtalya'nın geçmişten gelen bilgi birikiminin bir bilgisi ve birikiminin ki ülke arasında köprü kurduğumuz takdirde fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.

6 Şubat sabaha karşı yaşanılan deprem felaketinde İtalya ulusunu her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Birçok sektör İtalyan ticaret hayatıyla da örtüşmekte. Buralarda iş birliğine açıkçası ihtiyacımız var. Hatay, Maraş ve Adıyaman'ı süper teşvik paketi içine almak lazım. Çok fazla göç verdik. Bu göçün önemli bölümü nitelikli işçi göçü. Bunların tekrardan dönmesi, tersine göçün olabilmesi için teşvik edilmesi gerekir” dedi.