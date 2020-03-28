İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi

Türk doktor Serkan Aygın'ın Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan hastaları koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı gönderdi.

İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken “Evde Kal Türkiye” mesajını ise Türkçe olarak söylediler.

Estetik ve saç ekimi yapan sektörün önemli oyuncularından Doku Medical'ın kurucusu Dr. Serkan Aygın'ın Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki hastaları, Türkiye'ye ‘Evde Kal' diye seslendi. Türkçe olarak ‘Evde Kal' diye seslenenler, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgının büyük boyutlarda görüldüğü İtalya, İspanya ve diğer birçok ülkeden.

Evde kalmayı hiç kullanmadığı koşu bandını kullanarak ve biraz forma girerek değerlendireceğini söyleyen bir İspanyol, “Sen de evde kal Türkiye” diye seslendi.

6 ay önce Türkiye'de saç ektirdiğini söyleyen Brezilyalı Tiago Garcia, kovid-19 salgını nedeniyle evden çalıştığını söyleyerek yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi arzu ettiğini belirtti ve çağrısını yaptı: "Evde Kal Türkiye"

Bir başka İtalyan ise karantina nedeniyle evde kitap okuduğunu, televizyon izlediğini ve sürekli makarna ve pizza yaparak yediğini söyledi. "Biraz daha sabırlı olalım, elbette çıkacağız" diyen İtalyanın da mesajı aynıydı: "Evde kalıyorum"

En son 1 martta oynanan El Clasico olarak da bilinen Real Madrid-Barcelona maçında reklam panolarında Dr. Serkan Aygın'ın sahip olduğu saç ekim ve estetik klinik ismi yer almıştı. Sosyal medyada ve medyada dikkat çekmişti.