itelligence Türkiye, 'Müşteri Deneyimi ve Destek Merkezi'ni yeniden yapılandırdı

Dijital dönüşüm konusunda uçtan uca yazılım çözümleri sunan itelligence Türkiye, hızlı büyümesini desteklemek amacıyla, Türkiye'deki 'Müşteri Deneyimi ve Destek Merkezi'ni yeniden yapılandırdı.

İş uygulamaları alanında dünyanin önemli yazılım firmalarından SAP'nin ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından itelligence Türkiye, hızlı büyümesini desteklemek amacıyla, Türkiye'deki 'Customer Engagement and Support Center' yani 'Müşteri Deneyimi ve Destek Merkezi'ni yeniden yapılandırdı. Yapılan açıklamada; 15'ten fazla ülkedeki 130'u aşkın müşterisine 7/24 uygulama desteği ve dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti veren merkez, Ataşehir'deki yeni ofisine taşındı. Ortalama kıdem yaşı oldukça yüksek olan ve 110 kişilik uzman destek danışmanlık ekibinden oluşan merkez, şirket genelinde edinilen bilgi birikimini Türkiye'den ve dünyadan 130 şirketin hizmetine sunuyor.

Uygulama desteği alanında Türkiye'den 15 ülkeye bilişim ihracatı yapan merkezle ilgili açıklamada bulunan itelligence Türkiye CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, "Türkiye'ye ve dünyaya inovatif ve şirketilerin büyüme stratejilerini destekleyen güçlü SAP çözümleri sunmak üzere çalışmalarımızı 2000 yılından bu yana ülkemizde sürdürüyoruz. Özellikle dijital dönüşüm odaklı projelerimiz sayesinde hızla büyüyoruz. Son 4 yılda euro bazında 8 kat büyüdük. 2017 yıl sonu itibarıyla ise ciro olarak 162 milyon TL'ye ulaştık. Ekibimiz de her geçen gün büyüyor. Çalışan sayımız 2012'de 140 iken 2017'de 530'a, 2018 Aralık ayı itibarıyla ise 705 kişiye ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada 19 farklı endüstride aralarında farklı ölçeklerde çok uluslu şirketlerin de bulunduğu 450'den fazla müşteriye hizmet veriyoruz. itelligence Türkiye Müşteri Deneyimi ve Destek Merkezi, büyümemizi destekleyen en güçlü birimlerimizden biri olarak öne çıkıyor" dedi.