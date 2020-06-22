İtfaiye ekipleri otobüsün motor kısmına sıkışan kedi için seferber oldu

Bahçelievler'de bir halk otobüsünün motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Bahçelievler'de park halinde bulunan bir halk otobüsünün motor kısmında kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otobüsün yanına gelen ekipler, önce kedinin tam olarak yerini tespit etti. Ekipler daha sonra çeşitli kurtarma aletleri kullanarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, tekrar doğaya bırakıldı.