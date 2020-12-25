İtfaiyeden, boru içinde mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

Beykoz'da zemine gömülü 3 metre derinlikteki borunun içinde mahsur kalan kedi, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Beykoz'da zemine gömülü halde olan 3 metre derinliğindeki borunun içerisinde bir kedi sıkıştı. Kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için kolları sıvadı. Boruda mahsur kalan kedi itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kediyi görenler mutlu anlar yaşadı.