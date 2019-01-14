İTHİB'de 2019 yılı ihracatında yüzde 10 artış hedefleniyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, 2019 yılında yüzde 10 ihracat artışı hedeflediklerini duyurdu. Öksüz, tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 4 ihracat artışıyla kapattıklarının da bilgisini paylaştı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, düzenlenen basın buluşmasında 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerini paylaştı. 2018 yılı tekstil sektörünü değerlendiren Ahmet Öksüz, geçtiğimiz yıl 10,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve hazır giyim sektörü ile birlikte düşünüldüğünde 26 milyar dolar ihracatın söz konusu olduğunu ifade etti. Öksüz, “Ortalama birim fiyatlarımızın 4,5 doların üzerinde. Yani katma değeri yüksek ürün ihraç ediyoruz. Hazır giyim sektörü ile beraber tekstil sektörü 1 milyon kişinin üzerinde istihdam gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en dinamik, en önemli sektörlerinden bir tanesi. Diğer bir önemli konu net ihracatımız yıllık 15 milyar dolar. Yıllık 15 milyar dolar net Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyoruz. Bu da çok önemli. Sektörümüzün uluslararası arenada rekabet gücünün yüksek olması bizim en büyük avantajımız” şeklinde konuştu.

“Otomotivden sonra ikinci büyük ihracat sektörüyüz”

Ahmet Öksüz, "Otomotivden sonra ikinci büyük ihracat sektörüyüz. Sektörümüz üretmeye devam ediyor, ihracat yapmaya devam ediyor. Sektör İstihdam konusunda önemliyiz ve bu konuda da projelerimiz var. Tekstil mühendisliğine ihtiyacımız var bu konuda burs ve iş garantisi adı altında bir projemizi hayata geçiriyoruz. Üniversite sınavında belli başarı sağlamış öğrencilerimize eğitim yılı boyunca burs vereceğiz ve karşılığında aynı zamanda iş garantisi de vereceğiz. 2019 yılında yüzde 10 ihracat artışı hedefledik. 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 4 ihracat artışıyla kapattık. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz” açıklamalarında bulundu.

Tekstil sektörünün oluşturduğu istihdam açısından önemli olduğunu, bu konuda projeleri olduğunu belirten Öksüz, “Doğu Anadolu, Güney Doğu bölgelerinde yaşayan gençlere meslek öğretmek ve onları reel sektöre çekmek önemli hedeflerimiz arasında. Bununla ilgili olarak, Ekonomi Ve Ticaret Bakanlığımızla çalışmalarımız var. Sektörün buna ihtiyacı var çünkü. İnsan gücü bizim en büyük sıkıntımız. Çalışacak insan bulmada sıkıntı çekiyoruz.Genç nüfus çok fazla sanayi tesislerinde çalışmak istemiyor. Fakat ülkemizin geleceği açısından gençlerin sanayi tesislerinde çalışması,istihdam edilmesi çok önemli” dedi.