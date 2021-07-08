“İTO Başkanı Avdagiç, “16 aylık salgın, gelecek 10 yılımızı değiştiriyor”

Keskin bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için top yekün bir planlamaya ihtiyaç var” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığı İTO Meclisi Temmuz ayı toplantısında bir konuşma yaptı. Avdagiç, “Post-kovid dönem Türkiye'nin ayağına eşsiz büyüklükte fırsatlar getirebilir. Stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansal teşvik programları ile politika setlerine, daha da fazla önem vermemiz gereken bir dönem bekliyoruz. Bakan Mehmet Muş'un iş dünyasının sesine kulak veren bir bakanımız. Sayın Bakanın göreve başlamasıyla Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkeler için yaşanan geçiş belgesi sorunları çözüme kavuşturuldu. Gümrük kapılarındaki kuyruklar ortadan kaldırıldı, geçişler hızlandırıldı. Yine ihracatın kılcal damarlarındaki tıkanıklıklar açılıyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın AB Yeşil Mutabakatı konusunda yaptığı çalışmalara değinen Avdagiç, “Yeşil Mutabakat konusunda Ticaret Bakanlığı'nda eylem planlarının hazırlanması sevindirici. Türkiye'nin de bir an önce gerekli hazırlıkları tamamlayarak yol haritasını açıklamasını ve karbon nötr hedefini ortaya koymasını bekliyoruz. İş dünyası olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesini de çok önemli görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız konuyu yakından izliyor. Sürecin kısa sürede tamamlanması Türkiye'ye zaman kazandıracak ve ihracata önemli bir ivme katacaktır” dedi.

“Yatırımlara yönelik kredi maliyetlerinin bir bölümünün kamu tarafından üstlenilmesi yararlı olur”

15 Temmuz Perşembe gününün, hain FETÖ'cü darbe kalkışmasının beşinci yıldönümü olduğunu belirten Avdagiç, “Türk iş dünyasının en köklü ve büyük temsilcisi olan İTO olarak, hain FETÖ'cü darbecilere karşı en güçlü karşı koyuşu gerçekleştirdik. Anında bu alçakça kalkışmanın karşısında yer aldık. 16 Temmuz 2016 tarihinde Meclis Başkanı sıfatımla Meclis kürsüsünden söylediğim gibi ‘İstanbul Ticaret Odası Meclisi olarak, İstanbul Ticaret Odası'nın Meclisinin Üyeleri olarak, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkıyoruz.' Bu görevimizi, darbe girişiminin beşinci yıldönümünde, ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hangi ülke, pandemide yara alan sektörlerini desteklemeyi sürdürürse, o ülkenin firmaları salgın sonrasında en iyi çıkışı yapacaktır” diyen Avdagiç, “Yani küresel rekabette bir adım değil, onlarca adım öne geçecek, yeni pazarlar elde edecektir. O yüzden yatırımlara yönelik kredi maliyetlerinin bir bölümünün şartlı olarak kamu tarafından üstlenilmesi yararlı olur. Artan ihracat hacmi ile paralel Eximbank kaynaklarının artırılması da işletmelerimizin kısa sürede daha güçlü bir toparlanma performansı göstermesini sağlayacak, dış ticaret dengesine ve büyümeye güçlü bir katkı sağlayacaktır.”

“Küresel ekonomide gelecek 12 aya ilişkin 3 önemli risk görüyoruz”

16 aydır hükümetin aldığı tedbirlerin pandeminin ekonomik etkilerinin sınırlandırılmasında etkili olduğunu vurgulayan Avdagiç, “İş dünyası salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Küresel ekonomideki gelecek 12 aya ilişkin 3 önemli risk görüyoruz. Birincisi, azalarak da olsa pandemi koşulları sürüyor. Ama aşılama sayesinde burada risk eğrisi aşağı yönlü. İkincisi tedarik zincirinde bozulma devam ediyor. Risk eğrisi yukarı yönü gösteriyor. Üçüncüsü enflasyonda risk eğrisi yukarı yönlü. Bu riskler tüm ülkeler için büyüme rakamlarını etkileyecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“SGK primi ve vergilerin 12 ay devletçe karşılanacağı açıklaması, iş dünyamız için önemli bir destek olacaktır”

Pandemi sonrası dönemde Türkiye'yi bekleyen 2 risk olduğunu ve buna karşı kapsamlı önlemler seti geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Avdagiç, “Birincisi, maliyet artışlarının ve etkilerinin asgari seviyede tutulmasını sağlamalıyız. İkincisi, istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirler almaya devam etmeliyiz. Bu konuda pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizleri rahatlatan bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanımızın bu yıl işe alınacak her çalışan için SGK primi ve vergilerin 12 ay devletçe karşılanacağı açıklaması, iş dünyamız için önemli bir destek olacaktır. Mevcut istihdamını sürdüren işletmelere yönelik de desteklerin devreye girmesini bekliyoruz. 2021 için de aylık 75 TL'lik bir destek olacağı dile getirilmişti. Ancak 2021 yılı asgari ücret desteği ile ilgili henüz yasal düzenleme yapılmadığından işverenler bu destekten yararlanamadı ve bir belirsizlik oluştu. Bu düzenlemenin de çıkması faydalı olacaktır” açıklamalarında bulundu.

İstanbul'un kapsamlı dönüşüm stratejilerinin hayata geçirilmesinde öncü rolü oynamaya aday şehirlerin başında geldiğini belirten Şekib Avdagiç, “Özellikle yeni teknolojilerin ve yenilikçi startup'ların kuluçka merkezi olabilecek son derece güçlü dinamiklere sahibiz. Bu özellikleriyle İstanbul, Türkiye'nin ‘teknoloji rönesansı'nın tartışmasız başlangıç yeri olacak potansiyeldedir. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak hayata geçirdiğimiz iki önemli projeyle, Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile bu konuda öncü rol oynuyoruz. Her iki iştirakimiz de özellikle salgında elde ettikleri sonuçlarla, girişimcilik ve yerli teknoloji anlamında önemli bir eşikte olduğumuzu gösteriyor” diyerek sözlerini tamamladı.