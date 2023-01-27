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İTO Başkanı Avdagiç: "2023 üretim yılı olacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13.30 ila 17.22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak" dedi.



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EPDK ve BOTAŞ'ın 'enerji fiyatlarında indirim' açıklamalarını değerlendirdi. Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13.30 ila 17.22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak" ifadesini kullandı.



Avdagiç, "İndirimlerin özellikle ihracatta rekabetçiliğimize olumlu etkisini göreceğiz. 2023 üretim yılı olacak" dedi.

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