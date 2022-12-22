İTO Başkanı Avdagiç: "Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2023 yılında net 8.500 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, şunları söyledi: “Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz.”