İTO Başkanı Avdagiç: “İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz ‘çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınması önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez dün İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde açıkladığı işveren ve çalışanlara yönelik kararları değerlendirdi.

Yemek ödemelerinde yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının büyük bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "Böylelikle yemek kartı nedeniyle oluşan komisyon masrafı ortadan kalkacak. Hem işyeri sahiplerinin maliyetleri azalacak, hem de çalışanlar ekstra zamlarla karşılaşmayacak. Bu durum enflasyonla mücadeleye de pozitif yansıyacak" dedi.

İşveren ve çalışanlara yönelik yeni kararların İTO'nun 140'ıncı yılını kutladığı bir günde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasını anlamlı bulduklarını kaydeden Avdagiç, şunları söyledi: “İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulmasını da isabetli bir karar olarak görüyoruz. Ayrıca yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranlar gelir vergisi ödemeyecek. Tüm bu düzenlemeler aynı zamanda işveren tarafından çalışanlarımızın daha fazla desteklenmesini de teşvik edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salgın döneminde İTO ile etkin çalışmalar gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işveren ve çalışanlara yönelik yeni kararları açıkladığı İTO'nun 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında İTO'nun Türkiye'nin geleceğine adanmış bir misyonla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde, iş dünyasının bu krizden en az seviyede etkilenmesi için İTO ile etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oda Başkanımız Şekib Avdagiç'in, bu süreçte gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakarlıkların bizzat şahidiyiz. Bunun yanında, Şekib Beyin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nden Teknopark İstanbul'a kadar ülkemize kazandırdığı pek çok eseri de yakından takip ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekib Beyle bu çalışmaları, hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke için üreten, katma değer sağlayan, istihdam oluşturan iş insanlarının her birine teşekkür eden Erdoğan, bugüne kadar İTO nasıl bir olduysa, nasıl beraber olduysa, nasıl kardeş olduysa, bundan sonra da aynı birliğini, beraberliğini, kardeşliğini yürütmesinin İstanbul'a ve İTO'ya çok şeyler kazandıracağına inandığını sözlerine ekledi.