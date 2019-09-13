İTO Başkanı Avdagiç: "Ticari kredilerin daha da aşağı inmesini arzu ediyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın son politika faizi indirimiyle ticari kredilerin daha da aşağıya inmesini arzu ettiklerini vurguladı. İTO Meclisi'nde konuşan Avdagiç, Türkiye'nin 2023 için hedeflenen 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla aşacağını kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Eylül ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Avdagiç, Türkiye ekonomisine ilişkin mesajlar vererek değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın politika faizindeki 325 baz puanlık indirimine dikkat çeken Avdagiç, ticari kredilerde aşağı yönlü hareketi arzuladıklarını belirtti.

Türkiye'nin dünyadaki dalgalı konjonktürün etkisini hissettiğini söyleyen Avdagiç, "Son gelişmeler, bizi oldukça umutlandırıyor. İş dünyası olarak Türkiye ekonomisi adına temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Çünkü geçen yıl yaşanan kur atağı ve sonrasındaki enflasyon şokunu takiben Türkiye ekonomisi, yeniden büyüme rotasına geçmekte" şeklinde konuştu.

Olumlu işaretlerin son dönemde oldukça belirginleştiğini aktaran Avdagiç, "İşte bunun somut örnekleri, yılbaşından bu yana kur, faiz ve enflasyondaki çarpıcı iyileşmedir. Biliyorsunuz Mayıs ayında 6,05 düzeyinde bulunan ortalama dolar kuru, haziran ayında 5,81'e, dün itibariyle 5,75'e geriledi. Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan daha indirerek 16,50 düzeyine çekti. Bu hamleyle döviz kurlarında aşağı yönlü bir gevşeme daha gördük. Ancak dolar kuru tekrar eski seviyesine geldi" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Merkez Bankasının dünyadaki parasal genişleme ve Türkiye'deki enflasyon düşüşünü de arkasına alarak gereken faiz indirimi adımlarını attığını belirterek, "Bunun yatırımlardaki etkisini bilhassa son çeyrekten itibaren hissedeceğimize inanıyoruz. Tabi ki Merkez Bankasının politika faizi indirimi sadece kamu bankalarını bağlayan bir husus değil. Kamu bankalarının gösterdiği özveriyi ve hassasiyeti özel bankalarda da gerek kredi faizi oranlarında gerekse de yeniden borç yapılandırma süreçlerinde bekliyoruz" diye konuştu.

"Ticari kredilerin daha da aşağı inmesini arzu ediyoruz"

Ticari kredi faizlerine değinen Avdagiç, kredi faizlerinin ağırlıklı ortalaması da Mayıs sonunda yüzde 27 düzeyinden Ağustos sonunda yüzde 19,4 seviyesine düştüğünü söyledi. Avdagiç, ticari kredi faizlerinin gerileme sürecine devam ederek, yüzde 18'ler düzeyine geldiğini belirtti. Avdagiç, Merkez Bankası'nın son politika faizi indirimiyle ticari kredilerin daha da aşağıya inmesini arzu ettiklerini vurguladı.

TÜFE'nin yüzde 25 düzeyinden yüzde 15'e gerilediğini söyleyen Avdagiç, "TÜFE Mayıs ayındaki yüzde 18,71 seviyesinden ağustosta yüzde 15,01 seviyesine düştü. Şimdi tek haneyi bekliyoruz. Ekonomik faaliyetlerimiz açısından bir başka önemli alan olan inşaat sektöründe yaşanan daralmanın dip seviyelerini gördüğü anlaşılıyor" dedi.

"Türkiye'nin büyümesi için ihracat ve yatırımların artırılması gerekiyor"

İlk çeyrekte yüzde 2,6 daralan ekonominin, ikinci çeyrekte bu daralmayı yüzde 1,5'e düşürdüğünü söyleyen Avdagiç, "Bu rakamlar, bizi karamsarlığa esir etmesin. Biz ülke olarak, kolay olmayan yoldan büyümeyi deniyoruz. Türkiye'nin büyümesi için ihracat ve yatırımların artırılması gerekiyor. Zaten çeyrekten çeyreğe baktığımızda son iki çeyrekte büyümeye başladığımızı da açık bir şekilde görüyoruz. İlk çeyrekte yüzde 1,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 1,2'lik bir büyüme söz konusu oldu. Biz bunu daralmanın büyümeye dönüşeceğini eşik olarak yorumluyoruz. Türkiye'nin bu yılın son çeyreğiyle birlikte yeniden pozitif büyüme tarafına geçeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bu yıl kendine koyduğu büyüme hedefi yüzde 2,3"

Türkiye'nin bu yıl kendine koyduğu büyüme hedefinin yüzde 2,3 olduğunun altını çizen Avdagiç, "IMF ve OECD gibi bazı kuruluşlar ülkemizin bu yıl için negatif tarafta büyüme göstereceği tahmininde bulunurken, Dünya Bankası ise yılı yüzde 1,6 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyor. Biz bu iki tahminin arasında bir kademede bir oranla yılı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. İktisadi aktivitenin gidişatına baktığımızda, Sanayi Üretim Endeksinde de bir toparlanma emaresi olduğunu görüyoruz. Elbette bu tablo ve oranlar yeterli değil. Ama ümit vericidir. Sonuç olarak, İstanbul iş dünyası olarak biz Türkiye ekonomisi için temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Çünkü ciddi bir büyüme çabası görüyoruz. Bunun daha aydınlık bir ekonomik geleceğe işaret ettiğini düşünüyoruz. Tüm bu göstergeler bize, önümüzdeki dönemde fırsatların risklerin önüne geçmekte olduğuna işaret ediyor" açıklamalarında bulundu.

Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: "Bizim temkinli iyimser bakış açımızı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı da destekliyor. Biz de bu planı, üretim ve büyümeyi ana taşıyıcı haline getirdiği için önemsiyoruz. Plan bu haliyle, geleneksel ürün ihracından gelişmiş sanayi ve yüksek teknoloji ihracatına geçişin sembolüdür. Daha da önemlisi, İhracat Ana Planı küresel ticarette dalgalanmaların yaşandığı böylesi bir süreçte ihracatçımızı 2023 hedefine taşıyacak güçlü bir motivasyon olmuştur. Türkiye ithal ikameci anlayışı, ihracat odaklı model ile yeni bir evreye taşıdıysa, bugün de İhracat Ana Planı ile yeni bir üretim ve kalkınma aşamasına taşıyacaktır".

"Türkiye, 2023 için hedeflenen 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla aşacaktır"

Gelişmiş ülkelerin kalkınma serüvenlerine bakıldığı zaman; kalkınmalarının, ekonomik büyümelerinin lokomotifi ihracat olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu yüzden biz iş dünyası olarak İhracat Ana Planı'nın ihracatçımızın yanı sıra ekonomide de atılım yapmamızı sağlayacağına inanıyoruz. İhracat Ana Planı'nda makina, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör ortaya konuyor. Dahası, dünya milli gelirinin yüzde 60'ına sahip 17 hedef ülke yer alıyor. Devletimiz bize ihracat hedefi gösteriyor, üretimi geliştirmek için fırsatlar sunuyor. Sonuç olarak biz devletin ihracatı; verimlilik, dijitalleşme ve inovasyon ile artırmayı hedeflediğini, özel sektörü bu yönde teşvik ettiğini görüyoruz. Bu durumda Türkiye, 2023 için hedeflenen 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla aşacaktır" dedi.

Dış ticaret anlamında da etkin bir dönemden geçtiklerini söyleyen Avdagiç, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de 5 gün boyunca oldukça verimli ve yakın temaslarda bulundu. İki ülke ticaretinin 100 milyar dolara çıkartılması hedefi doğrultusunda önemli mesajlar verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la birlikte bu hedef doğrultusunda belirlenen öncelikli sektörler görüşüldü. Engelleri nasıl kaldırırız, bunlar tartışıldı" şeklinde konuştu.

Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Türkiye ile Hollanda arasında önemli bir işbirliği anlaşmasına imza atıldığını sözlerine ekleyen Avdagiç, bu anlaşmayla da halihazırda 8 milyarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarma hedefi ortaya koyulduğunu aktardı.