İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları" açıklamasını yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak" dedi.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, bu indirimin gerekliliğini ve iş dünyamızın bu konudaki beklentisini her platformda dile getirdiklerini belirterek, "2023'e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları" açıklamasını yaptı.

"Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz" ifadesini kullanan Avdagiç, "Düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz" dedi.