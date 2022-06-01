İTO Başkanı Avdagiç'ten kiralar için 5 öneri

İlçe belediyeleri konut arsası üretmeli. Belediyeler imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin olmalı. Belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırmaları lazım. Ticari imarı olan parseller ticaret/konuta dönüştürülmeli. Kullanılmayan ticari alanlar konut olmalı" dedi.

Konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul'da özellikle ilçe belediyeleri çok daha yoğun bir şekilde konut arsası üretmeli. Belediyeler imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin olmalı. Belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırmaları lazım. Ticari imarı olan parseller ticaret/konuta dönüştürülmeli. Kullanılmayan ticari alanlar konut olmalı” dedi.

Avdagiç, İTO'nun Türkiye milli katılımını gerçekleştirdiği dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe'nin açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Avdagiç, konut kiralarında son dönemlerde meydana gelen artışları değerlendirirken, kiraların düşmesine katkı sunacak 5 önerisini paylaştı.

İstanbul'da konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu kaydeden Avdagiç, “İstanbul'da özellikle yeni konutlar için arsa üretilmeli. Bu, beton fiyatından da demir fiyatından da daha önemli. İstanbul'un en uzak köşelerinde bile arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 60'larda. Merkeze doğru geldiğinizde bu oran yüzde 75'leri, 80'leri buluyor. Dolayısıyla daha çok konut arsası üretebiliyor olmamız lazım” dedi.

“Çok sayıda makul fiyatlı konut yaparsanız, kiralar otomatikman dengelenecektir”

İkinci olarak belediyelerin bu süreçlerde imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışması gerektiğini belirten Avdagiç, “Üçüncü olarak da belediyeler maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırması lazım. Dördüncü olarak şu anda ticari imarı olan parsellerin hızlı bir şekilde ticari/konuta dönüştürülmesi gerekiyor. Son önerimiz ise büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak şu anda kullanım dışı kaldı. Bunların belli kısımlarının konuta çevrilmesi konusunda uygulamalarının önünün açılması lazım” diye konuştu.

Sorunun hızlı bir şekilde arzı artıracak çözülmesi gerektiğini kaydeden Avdagiç, “Çok önemli bir inşaat kuruluşunun bizim de çok sevdiğimiz, bizim üniversitede mütevelli heyetimizde olan kıymetli bir büyüğümüzün bir önerisi oldu. Diyor ki, şimdi bir yerde bir proje var. Bir emsal var, 50 bin metrekare bir inşaat yapacağım. Siz orada bana yüzde 10 fazla imar verin, orada oluşan gelir artışıyla da ben sizin adınıza, gösterdiğiniz yerde sosyal konut inşa edeyim. Burada emsal birse iki vermeyin, yani şehri de boğmayalım” dedi.

Avdagiç, “Siz çok sayıda makul fiyatlı konut yaparsanız kiralar otomatikman kendi içinde dengelenecektir” diyerek sözlerini tamamladı.