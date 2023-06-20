İTO Başkanı Avdagiç'ten 'yeni asgari ücret' değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni asgari ücret çalışma hayatımızın paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışı ile korunması memnuniyet verici” ifadesini kullandı. Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararını değerlendirdi.

Şekib Avdagiç, asgari ücret paketinde üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını belirterek, bunları şöyle ifade etti:

“Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir.”