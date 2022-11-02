İTO, Türk dizileri sektörünün haritasını çıkardı

İTO Türk dizi sektörünü ele aldığı ‘Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri' başlıklı raporu yayınladı. Rapora göre, Türkiye'de üretilen dizilerin yüzde 75'i yaklaşık 150 ülkeye ihraç edilirken, 500 milyon izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Türk dizilerin ihracat hacminin önümüzdeki dönemde 1 milyar dolarları aşması bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Türk dizi sektörünü ele aldığı ‘Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri' başlıklı raporu yayınladı. Rapora göre, Türkiye'de üretilen dizilerin yüzde 75'i yaklaşık 150 ülkeye ihraç edilirken, 500 milyon izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Türk dizilerinin ihracat hacmi 2008 yılında sadece 10 milyon dolar dolayındayken, 2018 yılında 350 milyon dolara ulaşıldı. 2020 itibariyle ise ihracatta 600 milyon doların üzerine çıkıldı.

Toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “En az 150 ülkede ekranlarda seyredilen 100'e yakın Türk dizisinin Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli gücü olmaya devam ettiğini kaydeden Kuralay, “Türk dizileri ve yapımlarında ülkemizin ilk etapta ihracat hedefini en az 1 milyar dolar olarak belirledik” dedi.

“Türk dizilerin ihracat hacminin 1 milyar dolarları görmesini bekliyoruz”

Kültür endüstrisinin ekonomi içerisindeki payının arttırılması için çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kuralay, “Bu endüstrisinin en önemli boyutlarından birisi de 'dizi, film, içerik, TV ve yapım' sektörüdür. Birçok sektöre katkı sunması açısından ben bu sektörü lokomotif sektörlerden biri olarak görüyorum. Türk dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü bu anlamda önemli hizmet verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Bu çerçevede Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPCOM ile başlayan dizi, film, içerik, TV ve yapım fuarlarına zamanla MIPTV, ATF, NATPE ve DISCOP'u da ekledik. Bu fuarlar sayesine zengin içeriklerimizi tüm dünyaya pazarlama fırsatı bulduk. Türkiye'de üretilen dizilerin yüzde 75'i yaklaşık 150 ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca, 500 milyon izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Türk dizilerinin ihracat hacmi 2008 yılında sadece 10 milyon dolar dolayındayken 2018 yılında 350 milyon dolara, 2020 itibariyle 600 milyon dolarları gördük. İnşallah bu sektörün 1 milyar dolarları görmesini bekliyoruz. Türk dizilerinin ihraç edildiği pazarlar açısından değerlendirilmesinde karşımıza sırayla, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, ABD ve Latin Amerika gelmektedir. Bosna Hersek, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Fas, Lübnan, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Porto Riko ve Irak'ta, yıl boyunca en çok izlenen 10 program arasında olduğu belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

“Ticaret erbabının bu işin içinde olması sektörün genişlemesine sebep oluyor”

Türk dizilerinin turizm açısından da önemli olduğunu ifade eden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Diziler sayesine şehirlere turistler geliyor. O yüzden dizilerin turizm açısından büyük katkısı oluyor. İstanbul'da bununda izlerini görüyoruz. Dizi ve film çekimlerinde sektörün karşılaştığı sorunları açısından kolaylaştırmalar sağlamaya devam edeceğiz. Ülkenin tanıtım ve turizm açısından büyük bir husus. Bizim bu işin içinde olmamız normal, fakat ticaret erbabının bu işin içinde olması sektörün genişlemesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

470 yabancı turiste, 5 dilde anketler uygulandı

İTO'nun Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri Raporu'nu Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş ile Prof. Dr. Aydan Özsoy'un editörlüğünde bir akademisyen ve araştırmacı kadrosu hazırladı.

Türk dizileriyle birlikte kültürel değişim, endüstrileşme ve dizi özel

Rapor için turistlerin Türkiye'yi ziyaret etmelerinde Türk dizilerinin ne kadar etkili olduğunu belirlemek amacıyla anket de yapıldı. Toplamda 470 yabancı turiste, 5 dilde anketler uygulandı ve bu anketlerin analizi gerçekleşti.

Konuların detaylı bir şekilde incelendiği raporda, yerli dizilerin ürün ve eşya ihracatına etkisi istatistiksel verilerle ortaya konuldu.