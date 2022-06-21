İTO'dan ekmek açıklaması: "İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir"

İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" dedi.

İTO'dan yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı.