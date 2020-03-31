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İTO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeyi kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak beşmilyon TL katkı sağlayacağız." Avdagiç, mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

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