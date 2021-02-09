İTO'nun cep şubesi ‘İTO Mobil' devreye girdi

İstanbul Ticaret Odası tüm online işlemleri cep telefonlarından yapmayı sağlayan İTO Mobil uygulamasını İstanbul'daki 410 binden fazla firmanın kullanımına sundu. İTO, firmalara 7 gün 24 saat online faaliyet belgesi vermeye de başladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yenilenen online işlemler hizmeti, İTO Mobil uygulamasında kullanıma sunuldu. Verilen bilgiye göre, İTO Mobil uygulamasını cep telefonu ya da tabletlere indirmek için işletim sistemine göre GooglePlay ya da AppStore mağazalarında ‘İstanbul Ticaret Odası' kelimeleriyle arama yaptıktan sonra İTO'nun turkuaz renkli logosuna tıklamak gerekiyor. Kullanıcılar, telefon ya da tabletlerindeki internet tarayıcı üzerinden bit.ly/ITOMobilGooglePlay ya da bit.ly/ITOMobilAppStore linklerine bağlanarak da uygulamayı indirebiliyorlar.

Verilen bilgiye göre, İstanbullu firmalar, İTO Mobil uygulaması ile e-imzalı faaliyet belgesi, dış ticaret belgeleri, tescil başvuru sonucu sorgulama, aidat sorgulama, ödeme dekontu sorgulama gibi işlemleri yapabilecekler. İTO'nun bilgi bankası, fuar, etkinlik gibi diğer birçok faaliyetine de yine uygulamadaki menü üzerinden erişmek mümkün hale geldi.

“7/24 online faaliyet belgesi vermeye başladık”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "İnternet portalımız olan ito.org.tr'yi yenileme projemizin son halkası olan İTO Mobil uygulamamız yayına girdi. Üyelerimiz, mobil uygulamamızı cep telefonlarına yükleyebilecek ve tüm online işlemlerini artık cep uygulamamız aracılığıyla da gerçekleştirebilecekler" dedi.

Avdagiç, online hizmette güçlü bir altyapı ve başarılı bir dönüşüm süreci yaşadığımız bu dönemde, Dijital İTO hedefine ulaşma yönünde büyük bir adım daha atmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Şekib Avdagiç, Oda üyesi firmalara 7 gün 24 saat online faaliyet belgesi vermeye başladıklarını da belirterek, "Bu hizmetimizin de üyelerimizin işlerini hızlandıracağını umuyoruz" dedi.

Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Odamız web portalını yenileyerek 2020 yılının hemen başında hizmete almıştık. İstatistikler genel ziyaretçi sayımızın yüzde 30, işlem hızının yüzde 52, online belge alımının yüzde 48 ve mobil cihazlardan girişlerin yüzde 73 arttığını gösteriyor. Bu da dijital dönüşüme verdiğimiz önemin üyelerimiz nezdinde yankı bulduğunu ve pandemi döneminde işlerini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor".